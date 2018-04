Martina Grotto presenta il suo libro "Un ultimo regalo dal cielo" alla Libreria Pangea

Venerdì 13 aprile alle ore 18 la Libreria Pangea ospita la presentazione de "Un ultimo regalo dal cielo" di Martina Grotto.

Dialoga con l’autrice Carla Menaldo.

Il volume

Un libro dove incontrare la giovinezza, dove costruire il futuro, dove tornare a credere all’amore e ai sogni. Attraverso una scrittura pulita e immediata Martina Grotto racconta la storia di Maya, studentessa londinese che vive il lutto della recente perdita della madre, innamorata del suo cane e di Caleb, un ragazzo dal passato oscuro che per vivere disegna la pelle della gente.

Una storia di tutti i giorni che permette ai giovani di riconoscersi e ai meno giovani di capire una contemporeneità che pare sempre più impalpabile chiusa com’è nella vita dei social e degli schermi a led. Ma in questo libro la giovinezza torna ad essere di carne e di sogno, in una parola: vera.

L'autrice

Martina Grotto è nata ad Abano Terme nel 1996. Diplomata in economia, finanza e marketing ma sogna di aprire una pensione per cani. É un’inguaribile romantica, vive col suo ragazzo e i suoi due amati cani, divora qualsiasi tipo di libro e ha iniziato a scrivere quasi per gioco, rendendosi conto in breve che forse stava facendo qualcosa di buono. "Un ultimo regalo dal cielo" è il suo romanzo d'esordio.