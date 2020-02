Tutti in maschera: laboratorio creativo alla scoperta delle maschere africane

Torna con proposte nuove e originali il laboratorio di maschere africane organizzato da Medici con l’Africa Cuamm, in occasione dell’ultimo weekend di Carnevale. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio 2020, a Padova, alle ore 15.30, presso l’Info point in via San Francesco, 101.

Per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. I piccoli potranno divertirsi creando maschere colorate e diverse da quelle della nostra tradizione, da colorare e realizzare con materiali modellabili. Un modo per conoscere l’Africa e il Cuamm, giocando e sperimentandosi con forme e oggetti nuovi.

A completare la proposta, il trucca bimbi e un “viaggio per immagini” alla scoperta di alcune maschere africane di legno e del loro significato. L’iniziativa è a ingresso libero. Per chi lo desidera, può sostenere con un’offerta il progetto “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni” del Cuamm.

Informazioni e contatti

L’adesione è gradita. Per informazioni e adesioni contattare: regalisolidali@cuamm.org; o chiamare il numero: 340 4021622.

Evento Facebook