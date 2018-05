"La Maschera delle Terme" ad Abano

Torna ad Abano Terme con la settima edizione "La Maschera delle Terme", il 5 e 6 maggio lungo l'isola pedonale e al Parco Urbano Termale.

Circa duecento figuranti vestiti di splendidi abiti, realizzati a mano dai più raffinati creativi di questa forma d'arte, provenienti da molte regioni d'Italia, sfileranno nelle vie della città.

Programma

sabato 5 maggio - Isola Pedonale

ore 18.30: danze ottocentesche a cura della Società di Danza Circolo Padovano

ore 21: partita a dama, le pedine sono dei figuranti in costume a cura della Compagnia degli Anelli

ore 22: Lanterne alle Terme, sfilata in costume a lume di candela

domenica 6 maggio

Isola Pedonale

dalle ore 9.30: sfilata dei figuranti davanti alla giuria

Parco Urbano Termale

dalle ore 15: sfilata dei figuranti,al termine premiazione dei vincitori

Eventi speciali

Nel contesto dell'evento e in accordo con il comune di Abano, la Compagnia degli Anelli ha preparato, per sabato sera, due momenti in costume d'epoca e di fantasia.

Tutto avrà inizio alle 21 in piazza Pietro d'Abano, dove verrà giocata una singolare partita a dama denominata "Dama delle Lanterne". Due squadre si sfideranno, giocando una partita su una grande scacchiera posta a terra, dove le pedine saranno lanterne e i giocatori saranno i figuranti in abito settecentesco. Visto l'ingombro degli abiti, le pedine/lanterne saranno spostate da ballerine di danza classica della scuola Danzacity, mentre il gruppo di flauti Flute Academy allieterà pubblico e giocatori, suonando musica barocca.

Alle 21.30, terminata la partita, Compagnia degli Anelli aprirà il corteo, che darà vita a "Lanterne alle Terme", passeggiata in costume per le vie della cittadina euganea, al lume di lanterne. Anche la passeggiata in costume e lanterne avrà inizio nella centrale piazza Pietro d'Abano dove, alla fine della serata, i figuranti faranno ritorno.

***In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà in forma ridotta al Teatro Magnolia solo domenica 6 maggio