"Maschile e Femminile – Un dialogo a più voci" convegno a villa Contarini

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre a Villa Contarini "Identità e musica". “La voce grossa” nelle nostre percezioni sonore segnala autorità, autorevolezza, costanza e sicurezza, aspetti che siamo portati ad attribuire a un mondo maschile.La parte armonica e armoniosa, sensibilizzata fin nelle prime relazioni madre bambino, è invece caratteristica delle melodiche sonorità delle ninnananne e dei canti consolatori e giocosi.

In queste differenti risonanze si sviluppa la personalità umana. Se la voce ci indica chi siamo e chi vorremmo o potremmo essere, ecco allora un suo ruolo cruciale nella definizione dell’identità di genere e dei suoi cambiamenti. Da queste premesse il congresso muoverà un’analisi anche verso le musicalità vocali e corali nella loro evoluzione storica: dalle prime rappresentazioni artistiche interpretate esclusivamente da uomini, seguendo le loro dinamiche e sviluppi fino ai moderni cori misti in cui le partiture risaltano le capacità espressive e vocali dalle frequenze più acute alle più gravi.

In continuità con il congresso Gruppi Sonori del 2017, sarà riproposta l’esperienza dell’ “Acquario musicale”, presentato quest’anno in sezioni maschile e femminile, verso un’analisi di differenze e similitudini vocali nei generi. In linea con la mission di “Progetto PerSona. Identità e Musica” si favorirà il coinvolgimento e l’interazione tra professionisti diversi provenienti dai campi di musica, psichiatria, psicologia, psicoterapia e medicina e dalla musicoterapia.



Progetto PerSona. Identità e Musica si propone dal 2016 come spazio di incontro e confronto sulle sonorità relazionali e sulle loro possibilità clinico-terapeutiche, argomento che quest’anno ci sembra più che mai attuale nel quarantennale della riforma Basaglia (legge 180) e alla luce di nuove regolamentazioni in campo socio-sanitario suggerite dalla recente Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie (3/2018). Il Congresso di quest’anno si inserisce nel Progetto Diversamente 2018.

