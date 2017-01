Massaggio sonoro Sonum primo livello con Paolo Borghi a Padova

Il 19 febbraio alle ore 19, nella sede di Agorà - Percorsi di salute a Padova, si svolgerà un nuovo appuntamento con il massaggio sonoro Sonum di primo livello.

L'incontro inizierà con respirazioni, un breve momento di danza libera, esercizi di automassaggio a corpo libero e con attrezzi, il tutto con lo scopo di preparare il corpo a ricevere nel migliore dei modi i suoni e le vibrazioni degli strumenti.

Successivamente verrà praticato un esercizo di vocalità, un'induzione vocale al rilassamento e per concludere un "viaggio sonoro".

Il Bagno di suoni rappresenta un metodo di rilassamento profondo molto efficace e di riequilibrio delle energie: una soluzione delicata e non invasiva per rimuovere tensioni e blocchi muscolari e mentali, una tecnica per rilassare e rigenerare che, unita a una corretta respirazione, consente di immergersi nel suono con beneficio per corpo e psiche.

Saranno presenti otto gong di alta qualità intonati tra loro per simulare l'effetto di un gong gigante, piastre sonore intonate con i gong, ciotole tibetane, Didgeridoo, Ocean Drum, campane tubolari medie e piccole, tamburo sciamanico, conchiglia, Koshi, sonagli e Sansula.

Conduce la serata Paolo Borghi, musicoterapista e hang player: www.paoloborghi.it

COSA PORTARE

Abbigliamento comodo, materassino tipo yoga, coperta, cuscino.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

https://goo.gl/zZdl5w oppure chiamare Alessandra (responsabile eventi Agorà) al numero 346.3715071.