Massimo Martellotta (Calibro 35) live al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2523586491006529/

Giovedì 18 luglio

Massimo Martellotta (CALIBRO 35) - Live in Solo

Parco della Musica - Padova

Ingresso Up To You

Il concerto in solo di Massimo Martellotta è un viaggio nel processo creativo.

Sembra di assistere ad un pittore che dipinge mentre cavalca l’ispirazione: gli strumenti per la performance vengono scelti all’impronta e che sia una chitarra, un piano, un sintetizzatore o un tamburo, diventano dei pennelli per disegnare dei momenti emotivi sulla tela bianca del silenzio.

La musica viene plasmata e a volte generata in tempo reale, sorprendendo lo stesso musicista, rendendo ogni performance unica e nuova. Brani minimali e cinematografici tra Satie, Ry Cooder e Brian Eno lasciano spazio a groove terreni e liberatori tra Ali Farka e Johnny Greenwood, mentre inaspettati live beat di stampo hip hop virano al jazz eletttrico tra Shabaka Hutchings reiterazione funk, improvvisazione e psichedelia . Abbracciando l’imprevedibile, portando la musica, gli strumenti e il trasporto emotivo al centro di tutto.

Massimo Martellotta (Calibro 35) - Compositore, multi strumentista con base a Milano. Ha scritto e realizzato musica e canzoni per cinema, radio, pubblicità, videogames e per spettacoli teatrali. Ѐ membro fondatore e main composer dei Calibro 35 in cui suona chitarra e tastiere, per i quali ha composto alcuni dei brani più celebri, utilizzati anche in film italiani e blockbuster internazionali. Ha recentemente pubblicato il suo progetto solista “One Man Sessions”: 5 Album tematici che vanno dai sintetizzatori analogici al piano preparato; dai groove di batteria al wurlitzer passando per un’orchestra sinfonica intera. Il tutto composto e realizzato nel suo studio in solitaria, suonando tutti gli strumenti.