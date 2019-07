I Massimo Volume in concerto all'Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme

Dopo lo straordinario successo di un tour invernale, i Massimo Volume, gruppo icona del rock indipendente italiano, tornano in concerto per presentare l'ultimo album "Il nuotatore", uscito a febbraio per 42 Records. Live il 26 luglio all'Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, Padova.

In occasione dei live, al nucleo storico della band composto da Emidio Clementi, Egle Sommacal e Vittoria Burattini si aggiunge la chitarra di Sara Ardizzoni. Sei anni dopo Aspettando i barbari, il panorama intorno quella strana cosa che chiamiamo musica italiana è cambiato totalmente, ma i Massimo Volume ci sono ancora.

Diversi da tutto, fedeli solo a loro stessi e a quell’idea di unicità che fin dagli esordi ha scandito tutti i loro passi e reso ogni loro nuovo disco un’esperienza intensa e mai ripetitiva.

Biglietto: 17,60 euro.

Web: Evento Facebook - http://anfiteatrodelvenda.it/