I Massimo Volume live sul palco dell'Hall di Padova

Il 22 Novembre, all'Hall di Padova, i Massimo Volume, coadiuvati dal vivo dalla seconda chitarra di Sara Ardizzoni, porteranno sul palco i più grandi successi de "Il nuotatore", album pubblicato a Febbraio, e del loro repertorio.

Dopo il tutto esaurito del tuor primaverile nei maggiori teatri italiani e dopo aver calcato i palchi dei più grandi festival estivi, approdano finalmente alla loro dimensione più congeniale, quella dei live club. Dimenticatevi i posti a sedere.

Biglietti disponibili sul circuito Do It Yourself Ticket https://www.diyticket.it/events/Musica/3261/massimo-volume-padova-biglietti

Web: https://www.facebook.com/massimovolumeofficial/

