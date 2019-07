Master class con "I Solisti Veneti" a Villa Contarini: giornate studio e concerti finali

Master Class con I Solisti Veneti

per giovani musicisti di strumenti ad arco

Lunedi 26 - martedì 27 agosto 2019

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi

Piazzola sul Brenta (Padova)

Due giornate dedicate allo studio e alla pratica della musica veneta per giovani musicisti di strumenti ad arco affiancati dai grandi maestri membri de I Solisti Veneti.

Docenti

Lucio Degani

Concertista, Violino principale e solista de "I Solisti Veneti", docente di violino presso i Conservatori "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, docente in numerose Master Class in Europa, America, Cina.

Giuseppe Barutti

Concertista, Primo violoncello solista de "I Solisti Veneti", docente in numerose Master Class in Europa, America, Cina.

Gabriele Ragghianti

Concertista e Primo contrabbasso solista de "I Solisti Veneti", docente di Contrabbasso presso il Royal College of Music of London e presso l'Istituto Superiore di Studi musicali "L Boccherini" di Lucca, "instructor" per il programma di studi all'estero dell'Università del Colorado, docente in numerose Master Class in Italia e all'estero.

E' stato inoltre Direttore Artistico di "Bass 2018 Lucca" e Presidente di "Bass Europe", l'Associazione Europea dei Contrabbassisti.

Franco Rossi

Musicologo, Docente presso il Conservatorio "Benedetto Marcello" e l'Università Cà Foscari di Venezia.

Programma musicale

Musiche di Vivaldi, Tartini, Dragonetti, Bottesini.

Per informazioni e iscrizioni: accademiasv@gmail.com, www.solistiveneti.it

I concerti

Concerto degli allievi della Master Class con I SOLISTI VENETI

Martedì 27 agosto 2019

Ore 15 PROVA GENERALE APERTA AL PUBBLICO

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi, Piazzola sul Brenta (Padova)

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite e-mail: eventi@fondazioneghirardi.org



ore 21 CONCERTO FINALE

Padova, Palazzo Zuckermann

Per informazioni: accademiasv@gmail.com

Organizzato da Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS

in Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova)

In collaborazione con Ente I Solisti Veneti

Con il patrocinio della Regione del Veneto, della Nuova Provincia di Padova e della Città di Piazzola sul Brenta.

Per informazioni: www.fondazioneghirardi.org, www.solistiveneti.it

http://www.fondazioneghirardi.org/event/masterclass-musica-veneta/

https://www.facebook.com/fondazione.g.e.ghirardi/

