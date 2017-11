Open day: dalle parole al set il pitch al Multiastra

A tu per tu: Giovani sceneggiatori incontrano i produttori: accadrà il prossimo venerdì 24 novembre a Padova presso il cinema MultiAstra, via Tiziano Aspetti 21, ore 15-17.30.

Si tratta di uno dei momenti più attesi per gli studenti del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università degli Studi di Padova e per il Master stesso: il pitch, l’audizione pubblica in cui i partecipanti alla seconda edizione espongono ai Produttori presenti i soggetti delle storie messe a punto durante il percorso formativo nei laboratori di scrittura coordinati da professionisti del settore.

C’è bisogno di storie, al cinema come nella vita e i Produttori lo sanno bene.

Lo scorso anno sono giunti a Padova per ascoltarle Angelo Barbagallo, fondatore con Nanni Moretti della casa di produzione Sacher Film e ora a capo di BiBi Film, sua casa di produzione cinematografica e televisiva, e Cecilia Valmarana che si è occupata per anni di produzione cinematografica con RAI Uno e con RAI Cinema, come responsabile di RAI MOVIE e vicedirettrice RAI GOLD, oltre a Francesco Bonsembiante per la padovana JoleFilm.

Quest’anno al cinema MultiAstra, che sin dalla prima edizione accoglie le iniziative del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati e lo sostiene, ci saranno Francesca Cima per Indigo Film e Laura Paolucci per Fandango, tra le realtà produttive più dinamiche dell’attuale panorama italiano .

A coordinare l’audizione, Francesco Bonsembiante, docente al Master per la parte relativa alle strategia d’impresa nella produzione del cinema indipendente e, con JoleFilm, sostenitore del Master.

A introdurre i futuri sceneggiatori, rappresentanti degli sponsor e dei sostenitori del Master.

L’evento è aperto al pubblico, per permettere agli interessati, agli appassionati e alla cittadinanza tutta di entrare nella fucina di questa “fabbrica dei sogni”.

A proposito del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università degli Studi di Padova.

Giunto alla sua terza edizione, forma professionisti nell’ambito delle scritture per il cinema e l’audiovisivo. Si avvale di autorevoli professionisti e di docenti dell’Università degli Studi di Padova e di altri Atenei. I partecipanti sono condotti attraverso i laboratori svolti in gruppo o individualmente a sviluppare tutte le fasi della scrittura: dall’idea alla sceneggiatura. Accanto alla formazione pratica e storico-critica, i corsisti sono introdotti ai meccanismi della filiera realizzativa nei diversi contesti produttivi.

Il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati, che ha raccolto l’adesione di autorevoli realtà e attori del territorio che riguardano tanto la produzione quanto l’esercizio e la distribuzione, ambisce a porsi come luogo di raccordo di energie. In questi anni, con le sue iniziative aperte alla cittadinanza (tra le più recenti, l’eccezionale incontro con Lorenzo Mattotti all’Orto Botanico), ha inteso altresì promuovere una cultura diffusa della scrittura per l’audiovisivo, in dialogo con le altre forme espressive.

