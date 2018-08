Masterclass musicale “Bach, lo stile di famiglia” a Padova

Dal 5 al 7 ottobre a Padova Caterina Ensemble presenta Masterclass di Bach. Caterina Ensemble propone con questa masterclass di svolgere un ideale percorso attraverso tre generazioni fino ad arrivare a Johann Sebastian.

Si parte da due fratelli Johann e Heinrich, nati all’inizio del 1600 ed a loro volta prozii di Johann Sebastian con due opere quanto mai emblematiche (Unser Leben ist ein Schatten, La nostra vita è come un’ombra ed un Kyrie di veneziane reminiscenze). La generazione successiva è rappresentata da Johann Christoph e Johann Michael entrambi figli di Heinrich ed a loro volta secondi cugini di Johann Sebastian. I brani proposti sorprendono per la poesia e la profonda nostalgia pur elaborando del materiale tematico proveniente dalla tradizione luterana (Lieber Herr Gott, wecke uns auf, Caro Signore Dio, svegliaci; Ich warte auf dein Heil, Io attendo la tua salvezza; Ich lasse dich nicht, Io non ti lascio).

Punto di arrivo sarà il mottetto Jesu meine Freude, Gesù mia gioia di Johann Sebastian Bach, opera mirabile per bellezza e struttura compositiva. Sarà sorprendente notare come il linguaggio di Johann Sebastian sia la naturale evoluzione dello stile utilizzato dai suoi familiari anche se supportato da un progetto competitivo ed un’ispirazione che, al di là delle similitudini, rendono Johann Sebastian uno dei compositori più geniali della storia dell’umanità.

A condurci per mano nello stile della famiglia Bach e nella prassi esecutiva di questo affascinante repertorio sarà Lucio Golino, musicista viennese di origine italiana, profondo conoscitore del repertorio barocco che sarà in grado di svelare anche gli aspetti più reconditi di questo affascinante repertorio.

La masterclass ” Bach, lo stile di famiglia” dà la possibilità, a quanti ne facciano richiesta, di accedere come uditori alle prove previa iscrizione.

Programma

Venerdì 5 ottobre dalle ore 20 alle ore 23

prove presso la chiesa di Santa Caterina – via Cesare Battisti, 245 Padova.

prove presso la chiesa di San Gaetano – via Altinate, 73 Padova.

prove presso la chiesa di San Gaetano – via Altinate, 73 Padova.

Concerto finale

Domenica 7 ottobre alle ore 16.30 concerto “Bach, lo stile di famiglia” presso la chiesa di San Gaetano – via Altinate, 73 Padova.

Roberto Loreggian, organo

Lucio Golino, direttore

Info

http://www.caterinaensemble.it/evento/masterclass-bach-lo-stile-di-famiglia-padova/