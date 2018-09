Masterclass con Cristiano Travaglioli al Cinema Lux

Arriva a Padova per un pomeriggio del tutto speciale Cristiano Travaglioli, sabato 15 settembre, il montatore di Paolo Sorrentino, nonché vincitore del David di Donatello per "Anime Nere", sarà ospite del laboratorio cinematografico Kinocchio Lab 2018, a cura di Marco Fantacuzzi.

Il montatore sarà protagonista di una masterclass dalle 14 alle 17 in cui mosterà ed analizzerà insieme a chi vorrà iscriversi e partecipare, alcuni estratti dei suoi film. Alla fine della Masterclass ci sarà una speciale proiezione con Travaglioli in sala de "Il Divo" il film di Sorrentino, dalle 17 al Cinema Lux.

Un'eccellenza del cinema italiano a tu per tu con il pubblico per parlare di come il cinema si fa, giunge dunque in città.

Per iscriversi alla masterclass e per info sui costi di iscrizione:

https://kinocchio.com/masterclass-con-cristiano-travaglioli/