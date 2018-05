La “chanson” francese, dalle origini al novecento: concerto alla sala del redentore

Dalle “chanson” medioevali alle musiche rinascimentali, fino a Saint-Saens, Ravel, Debussy e Poulenc: è una vera e propria carrellata nella musica francese dalle origini al Novecento quella proposta domenica alle 10.30 dal coro della Nova Symphonia Patavina, diretto dal Maestro Martina Frigo, nella Sala del Redentore a Padova, in corso Vittorio Emanuele II, 174.

All'Arpa Giada Dal Cin.

La canzone medievale si è diffusa dalla Francia in tutta Europa durante i primi secoli successivi all’anno Mille. Cantate di corte in corte, le chanson sopravvissero per secoli, cambiando lingua, intonazione e autori, ma mantenendo inalterati i temi (amorosi, cavallereschi, goliardici) e l’immaginario che ad esse soggiace.

Questo concerto per coro e arpa ci porterà alla scoperta della chanson francese, a partire dalle sue radici medievali e attraversando il Rinascimento (con la sua rivisitazione in chiave ironica e popolare), la riscoperta durante il Romanticismo con la sensibe rivisitazione di Camille Saint-Saens e le atmosfere impressioniste di Maurice Ravel e Claude Debussy, per approdare al Novecento con l'ascolto di brani di Francis Poulenc, che attraverso il suo caratteristico uso dell'armonia e delle possibilità timbriche del coro a cappella dette una nuova veste a semplici melodie popolari.

L'intervento dell'arpa, con le Images di Tournier, è infine il contraltare strumentale di ciò che, nella Francia del primo Novecento, è stata una presa di coscienza musicale e culturale importantissima.

INGRESSO LIBERO