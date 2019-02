Matteo Gervasoni presenta il suo prossimo viaggio con nonna Maria alla Lega Navale

Da Genova a La Paz passando per Venezia, ospite Matteo Gervasoni alla Lega Navale di Padova.

Dettagli

Venerdì 8 febbraio alle ore 21 presso la sede della Lega Navale di Padova in Golena San Massimo, sarà ospite Matteo Gervasoni, navigatore che presenterà il suo prossimo viaggio con Nonna Maria! Da vent'anni Matteo naviga negli oceani.

Durante la sua esperienza affiancata anche da Giovanni Soldini, ha visitato numerosi luoghi del mondo e incontrato persone di volta in volta diverse. Il suo fine è molteplice: far trascorrere piacevoli crociere agli ospiti, renderli partecipi delle attività di bordo e far conoscere la bellezza della prospettiva unica che il mare regala.

La barca è lo strumento che ci consente di giungere là dove gli altri mezzi non possono arrivare, cosicché queste vacanze insolite lasceranno dentro di voi un ricordo indelebile. Siamo testimoni diretti del cambiamento costante di questo meraviglioso pianeta, impegniamoci ogni giorno a salvaguardarlo per prolungare le emozioni che ci regala!

Tutte le info al sito https://www.facebook.com/pg/LegaNavale.Padova/posts/