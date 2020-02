Matteo Righetto presenta "Il passo del vento. Sillabario alpino" alla libreria Laformadelibro

Venerdì 28 febbraio, ore 18.30, presentazione del libro “Il passo del vento. Sillabario alpino” con l’autore Matteo Righetto.

Dettagli

Presentazione del libro "Il passo del vento. Sillabario alpino" con l'autore Matteo Righetto. Introduce Valentina Berengo, autrice e fondatrice del progetto editoriale Personal book shopper.

Il libro

Parlare di montagna equivale a parlare dell’intera esistenza, e di come in essa si intende prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, desiderio di avventura, accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.

Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli sull’argomento, danno voce a ciò che per loro la montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze personali, qui condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile.

In queste pagine troviamo l’asprezza della roccia e la sfida delle vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la consapevolezza urgente delle responsabilità da assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli.

Info web

https://www.facebook.com/events/193288558703887/