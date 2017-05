“Le Terme a mattoncini”, costruzioni in Lego in mostra a Montegrotto

Per due giorni sabato 13 e domenica 14 maggio, Montegrotto Terme sarà la Legoland euganea.

Con “Le Terme a mattoncini”, manifestazione organizzata dall’Ascom di Padova, in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme e membri del Lego User Group CLV, il mitico mattoncino LEGO, amato indifferentemente da grandi e piccini, sarà il protagonista assoluto al PalaBerta di via Lachina.

SCARICA IL DEPLIANT DELLA MOSTRA

Lo storico gioco, frutto del genio di un falegname danese e prodotto dal 1949 e che continua a solleticare la creatività di una sterminata platea in tutto il mondo, ormai declinato in centinaia di edizioni e in grado di riprodurre case, parchi zoologici, automezzi di ogni tipo, razzi e stazioni spaziali, con dotazioni meccaniche in grado di consentire automazioni varie, addirittura declinato in veste di videogioco, sarà il soggetto di una mostra interamente dedicata al fantastico mondo dei mattoncini colorati, che metterà in esposizione le creazioni realizzate dagli amatori del Lego User Group.

Creazioni che, come detto, potranno essere ammirate presso il PalaBerta nell’arco delle due giornate, ininterrottamente dalle 10 alle 19.

A corollario dell’iniziativa è previsto anche un concorso aperto ai bambini dai 6 ai 13 anni.

Per ogni informazione utile si può prendere contatto con l’Ascom di Padova allo 049 8209724 / 828.