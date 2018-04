Massimo Chiarella & friends al Fistomba Social Park

Domenica 8 aprile alle 20.30 sul palco del Fistomba Social Park Massimo Chiarella e i suoi amici proporranno composizioni originali e riletture personali di brani standard, con particolare enfasi sull'aspetto ritmico in una grande serata di jazz.

Gli artisti

Max chiarella è un nome noto del jazz padovano, nazionale e internazionale, vanta al suo attivo numerose collaborazioni concertistiche con musicisti italiani e stranieri, come Pietro e Marcello Tonolo, Maurizio Caldura, Massimo Urbani, Roberto Rossi, Carlo Atti, Danilo Memoli, Francesco Bearzatti, Sandro Gibellini, Larry Nocella, Bruno Marini, Marco Tamburini, Renato Chicco, Nicoletta Manzini, Pietro Odorici, Marc Abrams, Steve Grossman, Kurt Rosenwinkel, John Mosca, Cedar Walton, Jesse Davis, Bibi Rovere, Gorge Cables. Si è esibito in svariati festival anche esteri (Slovenia, Antibes-Juan Les Pins, Parigi, Lugano), prestando la propria abilità musicale in vari dischi incisi con Pietro Odorici, Nevio Zaninotto, Danilo Memoli, Steve Grossman e Marcello Tonolo.

Dettagli

Ingresso per l’apericena dalle ore 19

Inizio concerto ore 20.30

Prenotazione tavoli:

Lino 328.9379008 - parcofistomba@gmail.com

Enrico 347.5368040 - info@musikkoman.it