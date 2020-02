"Mazzini tra Nazione ed Europa", conversazione con il prof. Pietro Finelli a palazzo Moroni

A Padova in programma della conversazioni dedicate ai temi del libro “Dei Doveri dell’uomo” in ricorrenza dei 160 anni dalla sua pubblicazione.

L'evento

Martedì 18 febbraio ore 17.30 in Sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 a Padova si terrà una conversazione con il prof. Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana Pisa.

Saluto dell'Assessore alla Cultura del Comune di Padova.

Conduce i lavori Albina Aurora Scala, Presidente Associazione Mazziniana Padova.

Giuseppe Mazzini è considerato uno dei padri sia dell'idea di Nazione sia di quella di Stati Uniti d'Europa. In realtà il suo pensiero e la sua azione sono caratterizzati dallo sforzo di unire le due idee, pur nella consapevolezza delle tensioni tra di esse. La riflessione mazziniana appare oggi di straordinaria attualità di fronte alle spinte sovraniste che stanno mettendo in discussione il processo di unificazione europeo così come esso si è realizzato negli ultimi decenni.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Associazione Mazziniana Italiana sezione di Padova

albina.scala@gmail.com