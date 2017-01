MECNA, “Lungomare Paranoia”, incontro alla Mondadori di Padova il 27 gennaio.

Due date di presentazione in Veneto:



Venerdì 27 gennaio

PADOVA - Mondadori P.zza Insurrezione, ore 15



Venerdì 27 gennaio

VERONA - Feltrinelli Stazione, ore 18

“ll tempo non ci basterà”

Il nuovo album di MECNA “Lungomare Paranoia” è uscito a sorpresa Venerdì 13 Gennaio per Macro Beats, distribuito da A1 Entertainment.



Il disco è già disponibile ovunque: su iTunes, Spotify, in tutti i digital store e in formato cd e vinile in tutti i negozi di dischi.



MECNA incontrerà i fan veneti in due occasioni venerdì 27 gennaio: alla Mondadori di PADOVA in P.zza Insurrezione alle 15 e alla Feltrinelli Stazione di VERONA alle 18. Durante gli instore sarà possibile acquistare “Lungomare Paranoia” sia in formato cd che in vinile e incontrare l’artista.



Il terzo album di MECNA “Lungomare Paranoia” arriva a due anni di distanza dal fortunatissimo “Laska”, che ha consacrato il rapper come una delle voci più originali e uniche della scena musicale italiana.



“Lungomare Paranoia” è un lavoro coraggioso che prende definitivamente le distanze dagli schemi e dalle sonortià che caratterizzano il rap italiano. MECNA ha voluto scavare a fondo nel suo modo di essere, con riflessioni ancora più intime e personali, capaci di parlare a una generazione che guarda con paura al futuro e che si è da subito riconosciuta nei suoi testi confidenziali e diretti.



<<“Lungomare Paranoia” è il disco che ho composto con più libertà, nel senso che non mi sono posto limiti di tematiche e suoni. Sono cresciuto e al mio terzo album ho voluto fare le cose completamente a modo mio, un approccio che comunque ho sempre avuto, ma mai così evidente e deciso come ora. Forse prima non ero così sicuro dei miei mezzi, ma questa volta credo sia arrivato il momento di essere davvero me stesso, senza paura delle critiche, soprattutto in un momento di grande fermento e apertura tra le diverse realtà della scena musicale italiana.>> MECNA

Come sempre MECNA ha dato massima importanza alla ricerca sonora, cercando formule innovative ed esplorando territori elettronici sempre più sperimentali ed evocativi, con la collaborazione di produttori fidati come Iamseife, Lvnar e Alessandro Cianci (sia come compositore e arrangiatore singolo che in coppia con il sound designer Antonio Pagano sotto lo pseudonimo di Drum Machine Drama), beatmaker stimanti della scena rap come Fid Mella, The Night Skinny e 24SVN, il talento dell’elettronica Godblesscomputers e il giovanissimo producer francese Nude. L’album è stato registrato al Macro Beats Studio da Mirko Filice e Raffaele Giannuzzi, mixato e masterizzato da Gigi Barocco allo Studio 104 di Milano.

MECNA, classe 1987, è una della voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.



MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013: il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana, portando il rapper foggiano in un lunghissimo tour che ha toccato più volte ogni regione d’Italia, fino ad esibizioni su palchi importanti come quello dell’Hip Hop TV B-Day al Mediolanum Forum di Milano (sia nel 2012 che nel 2013) e del Miami Festival.



Nell’aprile 2013 esce “Disco Inverno - Rare & Unreleased” (Macro Beasts/Audioglobe), uno spin-off del fortunatissimo “Disco Inverno” che ha riportato Mecna ancora in tour. Nel settembre 2013 il MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, ha voluto premiare Mecna con la Targa Giovani MEI 2.0 come Miglior Solista. Ha inoltre vinto lo speciale Premio “Social”, assegnato al giovane artista che fa il miglior uso dei social network per la diffusione della propria musica.



Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Il lungo tour conta quasi cinquanta date quasi tutte sold-out nei migliori club della Penisola, accompagnato da Iamseife al live programming e Alessandro Cianci ai synth, per uno show che si discosta dal classico concerto rap per avvicinarsi ad un vero e proprio live set dove le strumentali vengono costruite, dilatate e riarrangiate.



Il nuovo album di MECNA è “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment), disponibile dal 13 gennaio 2017.

(FOTO CREDITS: Mattia Buffoli)

