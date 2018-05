“Media e sport tra unità, pluralismo e mercato”  incontro a Palazzo Bo

“Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante” diceva Pietro Mennea, uomo diretto e “fissato” con le regole. Perché dietro le gocce di sudore di un’atleta esiste, oggi più che mai, un mondo parallelo fatto di leggi, diritti, mercato, informazione, concorrenza, comunicazione, investimenti del servizio pubblico con vincoli europei, complicato poi dal rapporto tra pubblico fruitore/acquirente e chi veicola/vende un evento.

“Media e sport tra unità, pluralismo e mercato” è il titolo del convegno che si terrà domani giovedì 10 maggio dalle ore 9 in Aula E di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova. Organizzato nell’ambito del ciclo “Media e sport”, è patrocinato da Università di Padova, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, e da Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).

Nel convegno viene affrontato il tema dei diritti audiovisivi relativi agli eventi sportivi; vengono inoltre analizzati aspetti legati alle attività sportive e culturali, di rilievo interdisciplinare, con la partecipazione, oltre che di docenti universitari, di esperti di media laws e di professionisti e consulenti provenienti dal settore sportivo e da quello delle produzioni audiovisive.

Dopo una prima parte dedicata alla disciplina dei diritti audiovisivi e ai più recenti sviluppi del mercato audiovisivo, una specifica sessione – curata da Giulio Enea Vigevani (Università di Milano-Bicocca) e da Marina Caporale (Università di Bologna) – è riservata alla funzione e al ruolo dei media e, in particolare, del servizio pubblico radiotelevisivo in rapporto allo “spettacolo” sportivo. Infine, uno spazio viene dedicato all’approfondimento di diversi temi, più legati al diritto sportivo, affrontati da esperti della materia.

Dopo i saluti di Antonio Paoli, Delegato a progetto per sport, benessere e merchandising dell’Università di Padova, Patrizia Marzaro, Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, e Diego Bonavina, Assessore allo sport Comune di Padova, interverranno tra gli altri Sandro De Nardi, Cristiana Benetazzo, Maurizio Bianchini e Gianluca Romagnoli dell’Università di Padova, Gianluca Campus, Legal Manager Technology and IP Sky Italia Interventi, Enrico Candeloro, Responsabile Marketing Calcio Padova, e Massimo Candotti, Responsabile Ufficio Stampa Calcio Padova.