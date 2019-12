“Medici in concerto”, spettacolo al Pollini per sostenere la formazione di cani guida e d’assistenza

Uno spettacolo musicale in due tempi per sostenere l’Associazione Puppy Walker ODV, organizzazione no profit che ha l’obiettivo di donare cani guida a persone ipovedenti e non vedenti, cani da assistenza per altre disabilità. “Medici in concerto” è il nuovo evento che coniuga lo spettacolo con la solidarietà, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, presieduto dal prof. Paolo Simioni, insieme con il suo Gruppo culturale coordinato dalla dottoressa Marilisa Andretta.

L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 all’auditorium “Cesare Pollini” di via Cassan 17 a Padova.

Ad eseguire brani di Tromboncino, Dall’Aquila, Cara, Moszkowski, Brahms, Offenbach, Bach, Handel, Adam, Bianchera. Fontana, Chopin, Liszt, Baricco, Mozart, Piovani, Piazzolla, Hefty, Jobim, Howard, Berlin, saranno i medici-musicisti Luca Bello (neurologo) e Massimo Semenzin (psichiatra) al violino, Chizuru Deguchi (oculista) alla viola, Marco Marzolo (specialista in medicina interna) al violoncello, Giuseppe Randazzo (anestesista rianimatore) al contrabbasso, Maurizio Da Col (otorinolaringoiatra) al luito, Marco Monaldi (specialista in chirurgia generale), Maurizio Scalabrin (medico di medicina generale), Alessandra Pavin (specialista in otorinolaringoiatria e in anestesia e rianimazione), Ugo Grossi (specialista in chirurgia generale) e Gioia Amico (odontoiatra) al pianoforte, Rocco Scappatura (ginecologo) alla fisarmonica digitale, Massimo Ferrucci (specialista in chirurgia generale), Maurizio Marzaro (chirurgo pediatra) alla chitarra, Riccardo Manconi (patologo, oncologo) alla batteria, Giuliano Perin (specialista in odontoiatria) al vibrafono. E poi i cantanti: Daniela Battaglia Damiani (foniatra, mezzosoprano), Andrea Berni (medico internista, baritono), Paola Lucato (geriatra, mezzosoprano), voce recitante Valter Zanardi (neurologo), ballerina Elisa Massari (laureata in scienze infermieristiche), cantante jazz Marianna Sari. Presenteranno lo spettacolo Pia Mauro (medico psichiatra) e Valter Zanardi, per la direzione artistica del coordinatore del Gruppo culturale dell’Ordine, Maurizio Scalabrin.





Alcuni artisti fanno parte de Gli Archiatri, quartetto d’archi attivo da quasi 20 anni (il nome è stato scelto sia per un simpatico gioco di parole (gli strumenti ad arco), sia perché archiatra era l’antico nome dei medici di corte e nello specifico del “capo dei medici”) e della Modern Jazz Doctors, gruppo formato da medici jazzisti.

«La musica è da sempre linguaggio universale, strumento di divulgazione di cultura e di sentimento. Quando parliamo di “sentire - sottolinea il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, professor Paolo Simioni - ci riferiamo a possibilità diverse: entrano in predicato non solamente i sensi perché “sentire” non è un’operazione solo del corpo. Tra le ragioni per cui la musica è presente praticamente in tutte le culture c’è la sua capacità di favorire e proteggere la salute ed il benessere. La musica allevia l’ansia. Musica e canto possono fare molto di più: possono aiutarci nello spirito. Noi medici lo sappiamo da tanto e anche quest’anno il Gruppo culturale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova propone “Medici in Concerto”, momento di incontro musicale divenuto ormai una piacevole consuetudine. L’appuntamento di quest’annoè arricchito da canto e danza. Ringrazio di cuore tutti i medici-artisti che si adoperano da tanto tempo e con tanta dedizione alla realizzazione di questo gradito e sempre frequentato evento: attraverso la loro passione ci ricordano l’importanza di dialogo e armonia, dello studio e della dedizione che concorrono al raggiungimento della cura della persona».

L’ingresso è libero ma è possibile fare un’offerta libera e volontaria a favore di Puppy Walker Onlus.

