“Medici in strada”, viste gratuite per la cittadinanza in via Chiesanuova

Per promuovere la salute dei cittadini, l'associazione Medici in strada offre gratuitamente prestazioni sanitarie specialistiche e non.

Un gruppo di medici, infermieri e cittadini volontari è a disposizione per effettuare visite, dare consigli, fare prescrizioni e fornire materiale informativo.

Una struttura mobile attrezzata a studio medico accoglie la cittadinanza in diversi luoghi della città dalle 8 alle 18.

Progetto organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale - Ufficio Città Sane.

Scopri tutti gli appuntamenti con le visite gratuite di “Medici in strada”

Dove e quando

domenica 25 marzo

via Chiesanuova - davanti supermercato Alì

via Chiesanuova - davanti supermercato Alì sabato 31 marzo

davanti Palazzo Moroni, via del Municipio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per informazioni

Ufficio Città Sane

Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

telefono 049 8205014

email cittasaneoms@comune.padova.it