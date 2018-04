“Medici in strada”, viste gratuite per la cittadinanza a Selvazzano

L’attività di volontariato a salvaguardia della salute dei cittadini, offerta dall’Associazione “Medici in strada” si è rivelata socialmente molto utile. Infatti nelle zone di presenza del Camper-ambulatorio attrezzato, si sono svolte numerose visite mediche gratuite per i cittadini.

La colonna portante di questa Associazione sono i medici volontari. Senza la loro competenza e generosità non sarebbe mai decollata questa iniziativa di solidarietà sociale nata dalla passione per il volontariato di un commercialista: Carmelo Lo Bello, che da anni assiste molti professionisti della medicina. L’Associazione “Medici in strada” collabora con il Comitato Mani unite per Padova. Un ruolo altrettanto fondamentale è stato svolto dai supporter esterni, che aiutano l’associazione a sostenere le spese sia per l’acquisto del Camper che per l’acquisto delle attrezzature mediche.

Il Gruppo Alì ha messo a disposizione gli spazi per il Camper in vari punti vendita del territorio, La Fondazione Antonveneta, Banca Mediolanum con il P.B. Alessio Palumbo, l’agenzia di marketing e pubblicità Glow Worm, la rete televisiva TV sette Triveneta, il Club Medical Partner, la ditta Boldrin Group spa. Negli spazi Alì, il Camper-ambulatorio può sostare e accogliere i cittadini per le viste mediche gratuite. Sostengono il progetto anche il Rotary Club Padova est e l’Associazione Volontari dell’Ordine Teutonico.

L’iniziativa è partita due mesi fa e i riscontri positivi sono emersi fin dalla prima uscita. Infatti una signora che palesava un malessere, è stata visitata dal medico di turno che l’ha inviata subito al pronto soccorso, per infarto in atto. Codice rosso, grazie al quale la signora è stata curata in tempo. Molti cittadini quando escono dal Camper dopo la visita, hanno espresso la loro soddisfazione nei confronti dell’iniziativa, soprattutto per la competenza e il “saper ascoltare” dei medici volontari. Un fattore apparentemente semplice, che spesso però si rivela di difficile attuazione. I servizi più richiesti sono stati il rilevamento della pressione arteriosa e il test della glicemia. L’Associazione “Medici in strada” sta attrezzandosi con altri strumenti portatili quali il misuratore dell’assetto lipidico (colesterolo e trigliceridi) e in futuro, anche gli strumenti per il controllo della vista.

Dove

Le prossime date di permanenza del Camper-ambulatorio dell’Associazione saranno le seguenti: domenica 22 aprile, in Prato della Valle, nella zona riservata alle Associazioni, sabato 28 aprile presso il park del supermercato Alì di Selvazzano e domenica 29 presso l’Alì di Albignasego.

Gallery