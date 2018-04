"Meditare col fuoco", conferenza a La Casa Azzurra con Universo Filosofico

L'associazione culturale Universo Filosofico propone a La Casa Azzurra la conferenza pubblica "Meditare col fuoco".

Il culto del fuoco visto non solo in termini mistici e metafisici, ma come concetto filosofico capace di guidare chi si rende conto della propria natura.

La conferenza mette in evidenza la prima forma di meditazione che bisognerebbe apprendere per lavorare su se stessi. Proprio come insegnavano le antiche civiltà egizia, caldea, greca o persiana. Dalla mitologia alla realtà filosofica costituente ogni creatura vivente: il fuoco.

Durante la serata oltre ad affrontare il concetto di meditazione, verranno esposti due importanti metodiche pratiche per ripristinare un collegamento reale e percettivo tra noi e l'energia creatrice chiamata dai veda, devi schakti kundalini.

Contatti

Pagina Facebook

universofilosofico3@gmail.com