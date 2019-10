Meditazione nei giardini di Villa Molin

Il prossimo 6 ottobre 2019, Villa Molin apre le sue porte e i suoi giardini per un pomeriggio speciale dove arte, bellezza, natura e meditazione si incontrano consentendoci di sperimentare il Ben-Essere ad ogni livello.

Come in un percorso che ci porta a riconnetterci con il nostro vero "sé", la visita guidata a Villa e Giardini, capolavoro di Vincenzo Scamozzi, fornirà quel tempo, spazio e silenzio necessari per il contatto e l’ascolto di noi stessi. La bellezza delle opere d’arte, della natura, regala infatti un’esperienza di benessere che accoglie, rilassa, dona gioia e leggerezza.

A seguire meditazione immersi nella natura, all’ombra di piante secolari, accarezzati dalla lieve brezza del vento, per ricaricarci e risvegliare il nostro potenziale umano e spirituale. Infine un momento di condivisione tutto insieme.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Contributo: Associati: 22 euro | Non associati: 25 euro



Prenotazioni: info.alidiluce@gmail.com - Tel. 333 2557510

Web: https://alidiluceblog.wordpress.com/