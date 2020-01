Al Centro Tara Cittamani l'incontro "Perché la meditazione oggi?"

Come può una pratica contemplativa che nasce da una saggezza così antica e lontana essere rilevante proprio oggi per la nostra vita qui, nel mondo contemporaneo? Perché riesce a stare al passo con i tempi e a incrociare le esigenze della nostra società? In questo primo incontro esploreremo insieme le riflessioni, curiosità e perplessità che tali domande suscitano, ponendoci in conversazione con un volume di recente pubblicazione: “La meditazione come cura”, di D. Goleman e R. Davidson (BUR, 2018).

Ci avvarremo anche di contributi audio-visivi tratti da alcune delle voci più autorevoli sul tema. A conclusione dell’incontro saranno inoltre suggeriti alcuni testi della biblioteca del Centro, appositamente selezionati affinché la domanda di questo primo incontro possa continuare a scavare nelle nostre riflessioni. L'incontro si inserisce all'interno del progetto Bibliodharma in tour: serate in biblioteca per condividere il piacere della lettura, approfondendo varie tematiche relative alla tradizione contemplativa buddhista.

Incontro gratuito aperto a tutti il 6 febbraio 2020 alle ore 18.30 presso il Centro Tara Cittamani a Padova in via Lussemburgo, 4.

Informazioni e contatti

Web: http://www.taracittamani.it/attivita/bibliodharma-in-tour/