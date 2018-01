"La meditazione e la scienza della serenità", incontro con Tiziano Casonato a Padova

È difficile credere che equilibrio emotivo, benessere interiore e serenità sopravvivano all’esposizione prolungata allo stress e alla confusione della vita moderna. Eppure è così, se vengono coltivati i fattori di benessere in modo adeguato.

La meditazione di consapevolezza permette di ottenere questi benefici: equilibrare le emozioni, aumentare la serenità, rendere più profondo il benessere, maturare qualità, anche in ambienti caotici.

La ricerca scientifica documenta in modo sempre più precisa l’impatto profondo e positivo della meditazione nell’equilibrio di corpo e mente.

Studyo Yoga invita a partecipare a una serata con Tiziano Casonato che illustrerà i benefici della meditazione anche da un punto di vista scientifico, spiegherà come ottenerli, sperimentando esercizi pratici di meditazione, con spazio per domande e risposte.

RELATORE

Tiziano Casonato è un formatore. Aiuta persone, gruppi e organizzazioni a scoprire e a utilizzare il meglio delle risorse a loro disposizione: consapevolezza, compassione e altruismo. Crea percorsi di formazione e di mentoring individuali e di gruppo e offro consulenze personalizzate, di persona e online. Crede nel potere delle qualità umane e la sua aspirazione è contribuire ad una società basata sull’altruismo sostenibile e di aiutare persone, gruppi e organizzazioni a diventare il cambiamento che vogliono vedere nel mondo.

ISCRIZIONI

Per iscriversi telefonare in segreteria allo 049.8765349 o scrivere a associazione@studyoyoga.it