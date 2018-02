Megàle in concerto a Ca'Sana

Giovedì 22 febbraio alle 21.30 Ca'Sana ospita Megàle in concerto, cantautorato elettroacustico con:

Stefania Megale - voce, sassofono, synth, elettronica, loop

Francesco Paolino - chitarra, pedal bass, loop

Megàle nasce dal silenzio. Emerge dall’acqua insieme alla nebbia, ha contatto con le cose fluide e niente altro. La sua voce proviene da luoghi remoti, da un altrove nel quale le leggi del tempo non hanno dimora. Nei contrasti tra gravità e leggerezza, in altre dimensioni e in altri stati di coscienza indaga tra le periferie dell’animo umano. Quadri in movimento: non sono storie, sono parole in forma fumosa. Catturate talvolta nel buio, talvolta nella luce.

https://www.facebook.com/megaleofficial/

https://www.youtube.com/watch?v=eBdQ36ROdTY