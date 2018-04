Melanoma: cos’è, come si sviluppa, come si cura, come si previene; incontro a Saonara

Nell’ambito delle attività di prevenzione e informazione sul Melanoma, l’Associazione Piccoli Punti – Onlus nata nel 2006 dall’incontro di alcuni medici ricercatori e imprenditori con l’obiettivo di svolgere attività di prevenzione e di finanziare la ricerca e la diagnosi precoce svolte dall’Unità Operativa Melanoma e Sarcomi dei tessuti molli dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS - e il Comune di Saonara (Area servizi alla persona) propongono un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Saveria Tropea, chirurgo dell’unità operativa complessa di Chirurgia Oncologica presso lo IOV-IRCCS, specialista nei trattamenti chirurgici di melanoma cutaneo e sarcomi.

Val la pena ricordare che il Comune di Saonara ha organizzato questo appuntamento in previsione del periodo estivo, momento dell’anno nel quale è particolarmente importante porre attenzione ad alcune semplici precauzioni, soprattutto da mettere in atto per la salute dei più piccoli. Il melanoma infatti, è un tumore maligno che origina dai melanociti, cellule che sono presenti nella pelle e ne determinano il colore: esiste una correlazione tra esposizione breve e intensa ai raggi solari e l’insorgenza di melanoma, soprattutto in soggetti con pelle e occhi chiari. La corretta prevenzione del melanoma si attua seguendo regole molto semplici. La prima e più importante è ridurre, o meglio ancora evitare, l’esposizione ai raggi solari nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 16).