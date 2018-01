Giornata della Memoria, laurea ad honorem in Studi Europei a Charles S. Maier al Bo

Venerdì 26 gennaio dalle ore 10 in Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, l’Ateneo patavino commemorerà in modo particolarmente solenne la Giornata della Memoria conferendo al professor Charles S. Maier dell’Università di Harvard la laurea ad honorem in Studi Europei.

Il professor Maier è stato maestro di generazioni di storici di tutto il mondo, ed è senza ombra di dubbio uno degli storici dell'età contemporanea più conosciuti e stimati in campo internazionale. Non vi è ricercatore e studioso dell'età contemporanea che non si sia confrontato con almeno qualche aspetto delle sue ricerche storiche, dedicate alla creazione dello Stato, alla “territorialità” del potere, alla storia d'Europa tra le due guerre mondiali, alla “intrattabilità” del passato tedesco, a partire dal volume, tradotto in tedesco The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National ldentity (Harvard University Press, 1988), unanimemente giudicato un fondamentale contributo alla comprensione del fenomeno dello sterminio degli ebrei europei.

Dopo il saluto e l’introduzione alla cerimonia di Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, e la lettura delle motivazioni da parte della Professoressa Elena Pariotti, Direttrice del Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi internazionali, verrà consegnata a Charles Maier la Laurea honoris causa in Studi Europei.

Charles Maier terrà la sua lectio magistralis in italiano, ricostruendo il percorso storico della memoria pubblica della Shoah in Europa. In particolare a partire da come - negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, ma anche nei Balcani degli anni Novanta - gli Stati abbiano “fallito” nel salvaguardare la vita dei propri cittadini, consegnandoli ai carnefici, e rifletterà su quali responsabilità ricadano oggi su tutti noi. Charles S. Maier co-dirige The Weatherhead Initiative on Global History della Harvard Univeristy, è membro dell’American Academy of Arts and Sciences e del Council for Foreign Relations, ed è stato per molti anni Direttore del Minda de Gunzburg Center for European Studies dell’università di Harvard. Nel 2003 ha ricevuto il prestigioso Alexander von Humbold Research Prize.

Anche quest’anno alla lectio magistralis farà seguito lo svelamento di un’opera d’arte, donata nell’occasione all’Università di Padova da Franca Pisani, artista toscana che mantiene da sempre un forte legame con la sacralità della memoria collettiva.

Partecipazione libera, su prenotazione.

