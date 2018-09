"Memoria e luce", commemorazione dell'attentato alle Torri Gemelle a Padova

In occasione del diciassettesimo anniversario della tragedia che colpì gli Stati Uniti nel 2001 con la distruzione delle Torri gemelle a New York, il Comune di Padova intende onorare e ricordare i caduti con una cerimonia che si svolge presso il monumento "Memoria e luce", a loro dedicato.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'INIZIATIVA

Programma

ore 10

Inizio cerimonia;

onori ai Caduti;

deposizione delle corone di alloro;

interventi delle Autorità.

A seguire: spettacolo "Memoria per l'11 settembre 2018 - Perché non sono dove siete voi?", produzione Dna dance theatre, in collaborazione con il liceo statale Alvise Cornaro di Padova; ideazione e realizzazione di Barbara Ammanati e Elena Bottaretto.

In chiusura: esecuzioni musicali a cura della Fanfara della Civica Orchestra di Fiati di Padova.

Informazioni

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205232 - 8205095 - 8205557

Fax 049 8207109

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15 alle 17