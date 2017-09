Memorial Ivo Lazzaretto - VIII tappa Grand Prix Giovani di Pattinaggio in Prato della Valle

L'associazione Hockey Pattinaggio Padova - AHPP organizza una manifestazione di categoria B di pattinaggio corsa su strada denominata "Memorial Ivo Lazzaretto - VIII tappa Grand Prix Giovani di Pattinaggio" dedicata alle categorie maschili e femminili di esordienti, ragazzi, allievi e giovanissimi e in programma domenica 10 settembre.

Nella splendida cornice di Prato della Valle, lato Loggia Amulea, saranno allestiti degli spazi dedicati ai bimbi per la prova pattini, con i gonfiabili di Cacao Baby party gratis per i più piccoli.

Sarà inoltre presente un’area ristoro con bibite e panini.

Nella società AHPP Padova milita il neo campione di specialità a cronometro, Giacomo Mazza, classificatosi secondo ai Campionati Italiani che si sono svolti ad Asiago nel luglio scorso.

L'iniziativa è patrocinata dal comune di Padova.

PROGRAMMA

dalle ore 14.30

allievi (sesso maschile) 5000 m. a eliminazione

allievi (sesso maschile) 400 m. sprint grandi

allievi (sesso femminile) 5000 m. a eliminazione

allievi (sesso femminile) 400 m. sprint grandi

ragazzi (sesso maschile) 5000 m. a eliminazione

ragazzi (sesso femminile) 5000 m. a eliminazione

esordienti 2 (sesso maschile) 1500 m. in linea

esordienti 2 (sesso maschile) 200 m. sprint grandi

esordienti 2 (sesso femminile) 1500 m. in linea

esordienti 2 (sesso femminile) 200 m. sprint grandi

esordienti 1 (sesso maschile) 1200 m. in linea

esordienti 1 (sesso maschile) 200 m. sprint grandi

esordienti 1 (sesso femminile) 1200 m. in linea

esordienti 1 (sesso femminile) 200 m. sprint grandi

giovanissimi 2 (sesso maschile) 800 m. in linea

giovanissimi 2 (sesso femminile) 800 m. in linea

giovanissimi 1 (sesso maschile) 600 m. in linea

giovanissimi 1 (sesso femminile) 600 m. in linea

dara dei cuccioli ore 16 circa

INFORMAZIONI

Associazione Hockey Pattinaggio Padova - A.H.P.P

via F. D'Acquapendente, 1/G - Padova

335.6315207

info@ahppadova.it

www.ahppadova.it

www.facebook.com/ahppadova