“C'era un ragazzo... Show” spettacolo musicale “Memorial Orfeo Valandro” al Piccolo Teatro

Com'è ormai tradizione, torna venerdì 28 febbraio, alle ore 20.30, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana - Padova) un evento atteso, il "Memorial Orfeo Valandro" organizzato dall'Associazione Tempi e Ritmi per ricordare uno dei propri soci fondatori, scomparso nel 2005.

Viene proposto lo spettacolo "C'era un ragazzo ...Show" che fa tornare sul palco gli amici e compagni di avventura di Valandro, con la partecipazione di ospiti speciali, con finalità benefica.

Anche quest'anno l’utile dell’evento, tratto dalle offerte raccolte tra gli spettatori partecipanti, sarà destinato all’Associazione “Veneti schiacciati dalla crisi ONLUS".

In scena, i “padroni di casa”, ossia i "veterani" Le Sensazioni (di cui Valandro era il cantante, con Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Alessandro Bottaro, Valerio Poncini, Max Marchioli, feat.Jonathan Dego e la partecipazione di Betty Jo, Luca Sartori, Roberto Milan, Oscar Valandro) interpreti di brani anni '60 e '70, ed anche i giovani The Mods, ovvero i "nipoti" (Francis Lo Mosk, Federico Toson, Marcello Martinucci e Matteo Chiesa) che hanno in repertorio il meglio della storia del rock; ovviamente spazio anche gli "special guest", ovvero Wilma Goich (la cantante di Le colline sono in fiore, Gli occhi miei, Se stasera sono qui, Semo gente de borgata…in questi giorni protagonista di programmi su Rai Uno e al centro dell'attenzione mediatica), Gianni Dego (interprete di quelle canzoni melodiche che nel repertorio di Valandro non mancavano) e, per la comicità, dai successi di Zelig e Colorado il veneziano Luca Klobas (in arte Ratko), ormai da alcuni anni entrato a far parte anch'egli della grande famiglia della Tempi e Ritmi, così come il Magico Coppertin, altro "storico" associato che venerdì calcherà il palco del Piccolo Teatro.

L’Associazione, fondata nel 1997 da Valandro (con ruolo assegnato di segretario) assieme agli amici Mauro (vice presidente) e Massimo (presidente), realizza ogni anno con successo il “Memorial” per mantenere fede alla promessa, fatta a suo tempo, di ricordare in musica ed allegria l’amico e compagno di tante scorribande musicali e di vita quotidiana.

Ingresso

Ingresso con offerta responsabile: chi intenda prenotare i posti a sedere, versando l'offerta, può recarsi presso:

Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9)

alla Carto-Edicola Ruggero (via Armistizio, 289)

alla Tabaccheria Valente (via Armistizio 70)

alla Cartoleria Prosdocimi (piazzetta Pedrocchi n 10).

Altrimenti ci si potrà recare in teatro la sera stessa dell'evento, dalle ore 19.45, per i posti rimasti disponibili.

Info 351.5287052 www.tempieritmi.it

Info web

https://www.piccolo-padova.it/cera-un-ragazzo-show-2020-xv-memorial-orfeo-valandro/