"Il menarca, di madre in figlia", un percorso per mamme e figlie a Padova

L'arrivo del menarca, primo ciclo mestruale, è un momento di cambiamento significativo per le ragazze e per le loro mamme, che le accompagnano alla scoperta dei cambiamenti del corpo, della ciclicità. Per questo motivo l'accompagnamento ai cambiamenti con figure professionali quali ostetrica e psicologhe, rappresenta un'utile occasione di confronto sia per le mamme che per le ragazze.

Mamme e figlie avranno modo, in un contesto di piccolo gruppo, di conoscere e discutere circa i cambiamenti fisici, psicologici, emotivi e relazionali legati all'arrivo della prima mestruazione.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Mail: irene.leo.psi@gmail.com

Tel. 366-7490889

Web: https://www.facebook.com/events