Giuseppe Mendicino a Vaccarino rende omaggio a Mario Rigoni Stern

Nel decennale dalla scomparsa, l'associazione culturale Agorà del Brenta rende omaggio allo scrittore Mario Rigoni Stern ospitando Giuseppe Mendicino, autore dell'opera “Mario Rigoni Stern. Vita guerre e libri” (Priuli & Verlucca, 2016) la biografia dello scrittore dell’Altipiano dei Sette Comuni.

L'appuntamento è venerdì 18 maggio alle 21 al circolo Noi di Vaccarino, a Piazzola sul Brenta.

Modera l'incontro la professoressa Laura Ciampa.

L'autore

Mendicino è un attento e appassionato studioso dell'opera di Rigoni Stern: per la casa editrice Einaudi ha pubblicato nel 2013 “Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no”, una raccolta delle più significative interviste rilasciate dallo scrittore, di cui ha redatto la voce nel Dizionario Biografico degli Italiani, per conto dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

Nel 2007 aveva curato la raccolta di scritti inediti di Rigoni Stern "Dentro la memoria. Scritti dall'altipiano" (ed. Domus, 2007), scegliendoli insieme all’autore.

É uscito da poche settimane il suo ultimo lavoro “Portfolio alpino” che raccoglie i ritratti di ventuno personaggi (scrittori, artisti, alpinisti) caratterizzati da una forte senso etico e dalla passione per la montagna e il racconto “Così lontano dall’ardua Grivola bella” premiato nella sezione inediti del Premio Leggimontagna 2017. Nel maggio di quest'anno, ancora per i tipi di

Priuli & Verlucca, sono stati pubblicati gli atti del convegno su Mario Rigoni Stern svoltosi ad Asiago nel novembre 2017 contenente le relazioni di Giuseppe Mendicino, Eraldo Affinati, Mario Isnenghi, Sergio Frigo, Luca Mercalli, Matteo Melchiorre, e altri, nonchè un testo inedito dello scrittore asiaghese.

