“Meneghino nel regno dei Sempreallegri”: attività per bambini nel castello dei Da Peraga

Teatro, animazioni e laboratori per bambini domenica 9 settembre, Castello dei Da Peraga. Un pomeriggio di divertimento per tutti i bambini e le famiglie al Castello dei Da Peraga, a cura della Compagnia Burattini Aldrighi e di Baraonda Animazione e Spettacolo.

Programma

Due gli spettacoli di burattini “Meneghino nel regno dei Sempreallegri” alle ore 16.30 e alle 18.

Animazioni, truccabimbi, giochi e laboratori dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno in Sala Consiliare.

L'associazione “Dire Fare Fantasticare”, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Vigonza, Vi invita a vivere delle meravigliose avventure immersi nella natura nel parco del Castello dei Da Peraga. Lunedì 10 settembre, a partire dalle ore 17 alle ore 18.30 Vi aspettiamo sotto i grandi alberi a sinistra della Biblioteca.

Dettagli

Le attività sono dedicate ai bambini dai 4 ai 10 anni. I bambini devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. I laboratori verranno effettuati con un minimo di 6 bambini, in caso di maltempo si terranno sotto i portici davanti alla biblioteca o in sala consiliare.

I laboratori sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione telefonica o via sms/WhatsApp al 3284236771 entro il giorno precedente la data e fino ad esaurimento posti.

Info

Biblioteca Comunale, tel.0498090372

Biblioteca comunale - Archivio Quirino De Giorgio

Via Arrigoni, 1 - Castello dei Da Peraga

35010 Vigonza (PD)

Tel. 0498090372

Email: biblioteca@comune.vigonza.pd.it

Orario di apertura

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì: 15-19

Giovedì: 9-12 e dalle: 15-19

Sabato: 9-12