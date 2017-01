"Le meraviglie di Montagnana", visita guidata alla città

L'Associazione Culturale Murabilia - Affascinaturismo di Montagnana propone una visita guidata della cittadina, in programma il 15 gennaio alle ore 15.30, dal titolo "Le meraviglie di Montagnana".

Alle ore 15.30 partirà dall'Ufficio Turistico situato nel castello di San Zeno la visita guidata di due ore circa ai principali monumenti medievali e rinascimentali della città.

Una guida dell'Associazione Culturale Murabilia - Affascinaturismo avrà il piacere di farvi scoprire gli aspetti più interessanti e inediti di un borgo considerato tra i più belli d'Italia e uno dei meglio conservati d'Europa.

Il percorso toccherà in esterno il castello di San Zeno, nucleo più antico della città, con una sosta sul vallo di Porta Padova che consentirà l'illustrazione di villa Pisani, progettata dal celebre Andrea Palladio.

La passeggiata proseguirà poi lungo la cinta muraria trecentesca, costruita per volontà dei Carraresi, signori di Padova, e stupendamente conservata, fino a raggiungere la Rocca degli Alberi.

Sostando lungo il percorso per ammirare chiese e palazzi, si giungerà infine in piazza Vittorio Emanuele, concludendo la visita all'interno del Duomo di S. Maria Assunta, che custodisce opere di Paolo Veronese, Giorgione, Buonconsiglio e altri.

BIGLIETTI

Biglietto 2.50 euro a persona.

INFORMAZIONI

331.9080142

info@montagnanamurabilia.it

http://www.montagnanamurabilia.it/