Xmas Old Market, i mercatini di Natale dei Giardini dell'Arena

Torna l'old market in versione natalizia.

Dal venerdì alla domenica, dal 29 novembre a fine dicembre, potrete trovare ai Giardini dell'Arena i vostri regali di Natale più originali!

In collaborazione con Coldiretti Padova il 13-14-15 dicembre e 20-21-22 dicembre ospiteremo anche il Mercato a Km0 con vendita di prodotti stagionali km0 da parte delle aziende accreditate Campagna Amica.

Dall'antiquariato ai giocattoli vintage, dai dischi in vinile alle stampe antiche, i weekend natalizi dei Giardini dell'Arena si tingono di suggestioni, colori e opere d'arte.

Si potrà passeggiare in uno dei giardini più belli della città fra prodotti vintage ed handmade, esposizioni artistiche e fra uno shopping e l'altro fermarsi per una pausa caffè, pranzo o aperitivo presso i bar presenti nell'area. E per i più freddolosi non mancheranno la cioccolata calda e il vin brulé

--------------

Ingresso libero.

In collaborazione con "La compagnia dei Giardini" e Coldiretti Padova

Alcuni degli espositori presenti

- Barbara Favaron – Il mercatino di Babuska (utensili da cucina vintage)

- Vittoria Nalin – Libri d’arte e piccolo antiquariato

- Jen Costa – abbigliamento vintage

- Guido Boggian – stampe antiche

- Francesco Memeo – piccolo antiquariato

- Mario Benincà – vinili

- Elisa Bruni e Mario Piva – vetri veneziani e piccolo antiquariato

- Elio Zannini – giocattoli vintage

- Nicoletta Furlan – Fatto a mano by Nicoletta (abbigliamento)

- Monica Mattana – Atto matto (abbigliamento)

- Natalina Bortolami – bijoux vintage e americani

- Nadia Campaner – L’isola di Nadia (bijoux hand made)

- Claudia Cecco – Una piccola bottega (home decor e bijoux hand made)

- Michela Riet – lavori all’uncinetto

- Tina Zambusi - T.I.N.A. There Is No Alternative (abbigliamento e bijoux hand made)

- Gabriella Benetello – abbigliamento rinnovato e sartoriale

- Ottolitri e Ponchio: vendita olio e farina;

- Tomas: vendita spirulina;

- Scacco: vendita carni e formaggi di bufala;

- Fincato: vendita ortaggi;

- IRPEA: Cooperativa sociale vendita articoli in legno;

- Trevisan Francesca: vendita vino;

- Colizzi Alessio: ortaggi e salumi

- Città della Speranza

Info web

https://www.facebook.com/events/2202948339806434