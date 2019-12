Mercatini IRPEA, tutti gli appuntamenti con la solidarietà a Padova

Appuntamento con la solidarità a Padova grazie ai mercatini solidali IRPEA dall’8 al 17 dicembre. Con il ricavato, un pulmino attrezzato per disabilità.

Da domenica 8 dicembre , dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, apre al pubblico il mercatino solidale di Fondazione Irpea in via Beato Pellegrino 155 .

, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, apre al pubblico il . Martedì 10 e 17 dicembre, dalle 9 alle 13, il Centro Diurno Santa Rosa di Irpea partecipa al mercato rionale dell’Arcella, in galleria San Carlo lungo Via Tiziano Aspetti.

In queste giornate, scegliendo i prodotti solidali della Fondazione, sarà possibile contribuire alla campagna di raccolta fondi “Il buono che fa del bene”, i cui proventi consentiranno l’acquisto di un pulmino attrezzato per persone non deambulanti su sedia a rotelle.

Le strenne natalizie solidali (pandoro/panettone e vino) sono realizzate in collaborazione con i partner di solidarietà pasticcerie Forin e Europa di Padova e azienda vitivinicola La Scagliara di Galzignano Terme e arricchite da graziosi decori natalizi realizzati nei laboratori dei centri diurni per persone con disabilità. Tra i prodotti solidali, anche tanti oggetti decorativi prodotti dagli ospiti della Fondazione.

Fondazione I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) è una delle più antiche e radicate realtà padovane del welfare. Ha sede in via Beato Pellegrino 155 a Padova e attualmente impegna 220 dipendenti a servizio di un’utenza di 1.500 persone, occupandosi di assistenza alle persone con disabilità, di educazione ed istruzione (nidi integrati, scuole dell’infanzia e primaria), formazione professionale con corsi diurni e pre-serali, residenze e ospitalità per studenti universitari, lavoratori o assistenza ospedaliera.

Info: irpea.it/ |Tel. +39 049 87 27 401 | E-mail: fundraising@irpea.it

