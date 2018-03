Mercatino dell'antiquariato e cose d'altri tempi a Piazzola sul Brenta

Torna l'appuntamento domenicale che attende i turisti e le persone del luogo a Piazzola sul Brenta.

Riprende il mercatino dell’antiquariato, uno dei più grandi di tutta Europa, che si svolge l'ultima domenica del mese nella piazza di Villa Contarini, nelle vie circostanti e all’interno dell’ex Jutificio Camerini.

Di grande effetto la presentazione scenografica, con tanti i colori, i sapori della genuinità e i preziosi. Vi attendono centinaia di bancarelle con tanti oggetti interessanti e pezzi unici da collezione. Il mercatino di Piazzola è famoso grazie all'ampia offerta, che comprende oggettistica varia, militaria, mobilia e molto altro. L'evento richiama persone che giungono da ogni parte d'Italia e d'Europa in cerca dell’occasione da non perdere. Proprio come celebra il “rito del mercato”, qui le persone discutono, contrattano il prezzo, vanno alla ricerca dell'affare migliore.

Per l’occasione le vie del centro vengono chiuse al traffico.

L'appuntamento è per domenica 25 marzo dalle 8 alle 18.

Informazioni

propiazzola@alice.it

www.propiazzola.it