Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta

Come ogni ultima domenica del mese, il Mercatino di Piazzola vi riporta al passato con i suoi quadri, i mobili antichi, ceramiche preziose, monete da collezione, lampade e soprammobili, vecchi attrezzi dell’agricoltura, vasi e preziosi d’ogni genere.

In piazza Paolo Camerini, presso la Sala della filatura e per le vie del centro storico, più di 800 espositori tra professionisti e hobbisti, vi aspettano per rendere l’ultima domenica dell’anno una giornata ancora più ricca ed originale da trascorrere con le persone care.

Questo mese inoltre potrete trovare anche la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, per il divertimento di grandi e piccini con il Piazzola Christmas Village.

Rimanete sempre aggiornati seguendo la pagina Facebook @propiazzola.it o il nostro sito Internet.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/149693689083438/

http://www.propiazzola.it/eventi/mercatino-dellantiquariato/