Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta

Come ogni ultima domenica del mese, dalle 8 alle 18, il mercatino di Piazzola vi riporta al passato con i suoi quadri, i mobili antichi, ceramiche preziose, monete da collezione, lampade e soprammobili, vecchi attrezzi dell’agricoltura, vasi e preziosi d’ogni genere.

In piazza Paolo Camerini, presso la Sala della filatura e per le vie del centro storico, più di 800 espositori tra professionisti e hobbisti, vi aspettano per rendere l’ultima domenica dell’anno una giornata ancora più ricca ed originale da trascorrere con le persone care.

Per rimanere aggiornati vi basterà seguire la pagina Facebook @propiazzola.it o il sito internet.

Dettagli

C’è un appuntamento domenicale davvero speciale che attende tutti i turisti, oltre che le persone del luogo, a Piazzola sul Brenta. Si tratta del Mercatino dell’Antiquariato, uno dei più spettacolari di tutta Europa. Di grande effetto anche la presentazione scenografica, tanti i colori ma anche i sapori della genuinità e dei preziosi. Ogni ultima domenica del mese, nella piazza della villa, nelle vie circostanti e all’interno dell’ex Jutificio Camerini, vi attendono centinaia di bancarelle con tanti oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici da collezione.

Quando

Ogni ultima domenica del mese, nella piazza della villa, nelle vie circostanti e all’interno dell’ex Jutificio Camerini, vi attendono oltre 800 espositori, tra operatori del commercio ed hobbisti, con tanti oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici da collezione.

Solo nei casi in cui l’ultima domenica del mese coincida con il giorno di Pasqua o Natale il mercatino si svolgerà il lunedì successivo, giorno dell’Angelo o Santo Stefano.

Tra i principali mercatini europei

Il Mercatino dell’ Antiquariato a Piazzola sul Brenta, è il più famoso mercatino dell’antiquariato, oggettistica varia, militaria, mobilia che si tiene ogni ultima domenica del mese. A riempire la piazzola, oltre alle bancarelle, tantissime persone che giungono sul luogo da ogni parte dell’ Italia e dell’ Europa in cerca dell’occasione da non perdere. Proprio come celebra il “rito del mercato”, qui le persone discutono, contrattano il prezzo, vanno alla ricerca del loro affare, che in alcuni casi può anche “cambiare la vita”. In effetti, quello che per altri non ha più valore, per altre persone rappresenta una rarità preziosa. Qui è davvero possibile trovare di tutto, pezzi antichi e preziosi, oggetti unici e antichi appartenuti a duchi, marchesi, personaggi della nobiltà. Per l’occasione le vie del centro di Piazzola vengono chiuse al traffico ed occupate da bancarelle, inoltre verso la stupenda villa Contarini ci sono dei porticati anch’essi occupati da venditori.

Occasioni

È uno spettacolo che vale davvero la pena di visitare, quindi se siete appassionati di oggetti antichi, di numismatica, di dischi su vinile, di mobili in stile, o se semplicemente avete voglia di curiosare un po’ e passare una giornata diversa, non perdete l’occasione di una domenica al Mercatino dell’ Antiquariato a Piazzola sul Brenta.

Info web

Maggiori informazioni: http://www.propiazzola.it/eventi/mercatino-dellantiquariato/

Facebook https://www.facebook.com/events/2233608280298030/