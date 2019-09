A Montegrotto Terme il "Mercatino Arca di Noè"

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in collaborazione con l'Assessore alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme (PD), organizzano per domenica 27 ottobre 2019, in Piazza Mercato a Montegrotto Terme (PD) dalle ore 9 alle ore 19, il "Mercatino Arca di Noè”.

Saranno presenti espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo per la casa ed il tempo libero anche a tema animali, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici tegionali d'Italia, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano, punti ristoro con la presenza di alcuni operatori dello street food che proporranno golose pietanze legate al territorio di provenienza.

Il programma della Manifestazione prevede per l'intera giornata Animazioni per Grandi e Piccini; Fattoria Didattica con tanti Animali da incontrare e coccolare; Giochi Popolari di una volta in Legno; Laboratorio Didattico "Disegna e Colora una vera Automobile". In Corso delle Terme ci sarà la tradizionale “Castagnata in Corso” organizzata dal Comune di Montegrotto Terme.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino Arca di Noè e partecipazione come Espositore: tel. 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi