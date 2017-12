Mercatino dell'artigianato artistico a Padova

Torna da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il mercatino dell'artigianato artistico in centro a Padova, organizzato da Confartigianato e Antichi mestieri.

L’iniziativa quest’anno cambia ambientazione: le bancarelle infatti saranno collocate sotto il portico di palazzo delle Debite e in piazza delle Erbe.

In esposizione ci saranno le creazioni dell’artigianato artistico e i visitatori avranno l’opportunità di scegliere tra tante idee per i regali natalizi.

In esposizione: Fantasie di Bido Loretta (decorazioni ceramiche artistiche), Creazioni Dorella (lavorazioni artigiane di tessuti e pizzi), L’argento d’oro (creazioni orafe), Giorgio Franceschini (lavorazione artigianale di pietre dure), Lucia Fior (lavorazione artigianale di terracotta), Riccardo Rizzieri (lavorazione artigianale di pelletteria), L’arte del legno (lavorazione artigianale del legno) e Daniela Carraretto (l’arte della carta e della calligrafia).