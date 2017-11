Mercatino Bontà e Benessere a Cittadella

Torna in piazza Pierobon a Cittadella il mercatino Bontà e Benessere, mostra mercato itinerante di prodotti alimentari tipici e biologici, erboristici e di artigianato naturale in programma il 18 e 19 novembre, dalle 9.30 alle 19.

Domenica all'interno della manifestazione trova spazio anche "Legumi che passione", una rassegna dedicata ai legumi e alle loro proprietà con oltre duecento varietà rappresentative di ogni territorio italiano, e non solo, con schede descrittive per conoscerli ed apprezzarli.

Sempre domenica, dalle 10.30 alle 12, laboratorio gratuito per bambini dal titolo "Conoscere i legumi attraverso il mosaico".