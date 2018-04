Mercatino “Colori e sapori di primavera” a Monselice

La Primavera è ormai alle porte e noi per celebrarla, come gli anni precedenti, abbiamo creato per la città l’evento Colori e sapori di Primavera. Potrete trovare tutti i colori e i sapori della Primavera nei nostri stand gastronomici e nelle bancarelle posizionate nelle vie e nelle piazze del centro storico di Monselice. Quest’anno, inoltre, si terrà il concerto in memoria della nostra defunta Presidente Franca Donato il giorno 8 aprile alle ore 18 presso Museo San Paolo, sala della Buonamorte.

Dettagli

A Monselice la primavera no n è solo il risveglio della natura, la stagione che con la sua esplosione di colori e profumi ci ricarica e ci da energia dopo il lungo inverno. A Monselice la primavera è arte, spettacolo, gastronomia, è……

L’evento prenderà il via nel pomeriggio di sabato 7 aprile presso Piazza Vittoria con il Mercatino del MangiarBuono che prevede esposizione, degustazione e vendita prodotti tipici di qualità da tutta Italia.

Domenica 8 aprile la festa entra nel vivo e si estende a tutto il centro storico con il Mercatino del Mangiarbuono, il Mercatino dei Sapori con prodotti tipici e di stagioni, il Mercatino dell’Artigianato creativo e artistico, itinerari enogastronomici, mostra d’arte, creazioni floreali, mostra fotografica, visite guidate ai principali monumenti cittadini tra cui il Castello, il Museo SanPaolo, la Torre Civica con il suo straordinario meccanismo che regola l’orologio ed il possente Mastio Federiciano sulla cima del Colle della Rocca.

Numerose attività attendono tutti i cittadini: giochi per bambini, antichi mestieri presso il Villaggio rurale, animazioni, esibizione della banda cittadina e del gruppo majorettes.

Presso lo stand gastronomico della Pro Loco si potrà assaggiare un ottimo panino cotto a legna, si svolgeranno concorsi enogastronomici, e si potranno degustare numerose specialità tipiche locali.

Info web

http://www.prolocomonselice.it/

http://www.prolocomonselice.it/pagina.php?pag_id=109&sez_id=9

http://www.prolocoborgoricco.info/eventi/mercatino/

http://monselice.org/evento/colori-e-sapori-di-primavera/