Mercatino testi scolastici usati per gli studenti alla biblioteca Cesarotti di Selvazzano Dentro

La Città di Selvazzano Dentro presenta l’iniziativa organizzata in Biblioteca Comunale Melchiorre Cesarotti “Scambio di testi scolastici usati” in programma mercoledì 20 e 27 giugno, mercoledì 4 luglio, sabato 7 luglio rivolta ai ragazzi delle scuole Secondarie di Primo e Secondo grado che desiderano trovare e scambiare libri scolastici usati.

Scarica il volantino della manifestazione

“Per offrire un aiuto alle famiglie – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – quest’anno abbiamo deciso di mettere a disposizione il piano terra della Biblioteca per promuovere lo scambio dei libri scolastici dei ragazzi delle Medie e delle Superiori. L’acquisto dei libri infatti è molto oneroso ed avere l’opportunità di acquistarli da qualche studente che li ha usati nell’anno precedente può aiutare tutti, ma in particolare le famiglie in difficoltà. Abbiamo deciso quattro giornate dove gratuitamente alunni e genitori potranno, non solo portare testi scolastici e dizionari da scambiare, ma anche confrontarsi su temi comuni, opinioni, consigli e idee”.

Si possono scambiare solamente i propri libri scolastici, si può lasciare l’elenco dei libri con indicato un contatto telefonico nella bacheca degli avvisi nel caso non si possa essere presenti.

Ingresso gratuito.

Info

Sito https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?id=397&area=H

tel. 049 87 33 897

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 14.30-19

martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9-13