Mercatino di Natale a Pozzonovo

L'amministrazione comunale di Pozzonovo in collaborazione con NSV, organizza domenica 10 dicembre dalle 9 alle 19 il mercatino di Natale di Pozzonovo, allestito tra via Roma e via Merlin.

Tra le tante bancarelle troverete espositori di artigianato artistico e opere di ingegno e tradizioni popolari, con tante idee regalo handmade a tema natalizio. Spazio anche ai prodotti tipici con bancarelle provenienti sia dal Padovano che da varie regioni italiane.

***In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata alla domenica successiva.

INFORMAZIONI

Per partecipare come espositore: 347.0495286 (Raffaella)