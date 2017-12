Mercatino natalizio della Francesco d’Assisi a Cadoneghe

Doppio appuntamento con il tradizionale mercatino natalizio della Francesco d’Assisi, in via Italo Bordin 7: sabato 16 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; venerdì 22 dicembre dalle 15 alle 19.30. Il ricavato verrà utilizzato per poter acquistare nuove strumentazioni per l’attività didattica degli allievi.

Sabato 16 dicembre alle ore 16 è in programma anche un’esibizione del coro MadiBa Portello Chorus.

