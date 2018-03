Mercatino di Pasquetta a Villa Roberti

Torna il mercatino di Villa Roberti, in edizione esclusiva lunedì 2 aprile in occasione della Pasquetta per tutta la giornata, a partire dalle 8 del mattino.

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

Il mercatino di usato, piccolo antiquariato, collezionismo e trovarobe nella splendida cornice della cinquecentesca villa, che va in scena la prima domenica del mese, viene posticipato al lunedì dell'Angelo. Allo storico mercato più di trecento espositori si ritrovano a vendere e scambiare articoli di tutti i generi e di ogni provenienza, in una elettrizzante atmosfera di "caccia al tesoro".

In villa o in barchessa, durante il mercatino, si organizzano concerti o spettacoli di giocolieri, prestigiatori, artisti, laboratori creativi per bimbi e adulti.

Informazioni

mercatinobrugine@gmail.com

049.9730080